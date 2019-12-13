Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü - Son Dakika

Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü

6 saat önce

Çin'in Xiamen şehrinde yolda çökme meydana geldi.

Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü, System.String[]

Çin'in Xiamen şehrinde yolda çökme meydana geldi. Seyir halindeki 3 otomobil açılan çukurun içine düştü.

Çin'in Xiamen şehrinde yolda meydana gelen çökme sonucu 3 otomobil çukurun içine düştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu tamamen trafiğe kapatarak çalışma başlattı. Yolda çökme tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, çökme anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıdı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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