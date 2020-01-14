Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

18 dakika önce

Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü.

Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.


Çin'in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor. - ŞANGHAY

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:44 Kaynak: İHA
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