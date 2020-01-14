Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

14 dakika önce

Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü.

Çin'in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.

Çin'in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

(İHA)

Çin'de yol çöktü, otobüs içine düştü: 6 ölü, 15 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:50 Kaynak: İHA
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