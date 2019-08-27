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Çin'de yolcu alan uçakta yangın paniği

6 dakika önce

Çin'de yolcu alan uçakta yangın paniğiÇin, (DHA) ? Çin'de bir yolcu uçağında, yolcuları aldığı sırada çıkan yangın, büyük panik yarattı.

Çin'de yolcu alan uçakta yangın paniği

Çin, (DHA) ? Çin'de bir yolcu uçağında, yolcuları aldığı sırada çıkan yangın, büyük panik yarattı. Yükselen dumanların fark edilmesi sonrası yolcular ve kabin ekibi tahliye edildi. O anlar terminaldeki diğer yolcular tarafından kaydedildi.

Başkentte bulunan Pekin Havalimanı'nda, havayolu şirketi Air China'ya ait Airbus A330 tipi yolcu uçağında, yolcu alımı yapıldığı sırada yangın çıktı. Kargo bölümünde başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın fark edilmesi sonrası kabin ekibi, uçaktaki yolcuları tahliye etti ve ardından kendileri de uçaktan hızla ayrıldı.

Yangına alandaki itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve uçakta yaralanan olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme ise devam ediyor.

Uçağın Singapur'dan geldiği ve Tokyo'ya doğru hareket edeceği belirtildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:00 Kaynak: DHA
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