Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

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Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı
6 saat önce
Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı (EK GÖRÜNTÜ)
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı (EK GÖRÜNTÜ)
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