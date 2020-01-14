Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı - Son Dakika

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı

6 saat önce

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı (EK GÖRÜNTÜ)

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı (EK GÖRÜNTÜ)

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü 6 ölü, 16 yaralı

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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