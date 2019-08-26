- Çin'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 7 Ölü, 11 Yaralı
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- Çin'de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 11 yaralıGUANGDONG - Çin'in Guangdong eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
- Çin'de yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
GUANGDONG - Çin'in Guangdong eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Çin'in Guangdong eyaletindeki Yangjiang kentinde gece saatlerinde 47 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
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