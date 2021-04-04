Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü - Son Dakika

Çin'de yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 11 ölü
04.04.2021 06:03
KUALA Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
KUALA Çin'in doğusunda bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpıştığı trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin basınındaki haberlere göre Jiangsu eyaletindeki Shenyang-Haikou otoyolunda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü, karşıdan gelen bir kamyonla çarpıştı.
Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu