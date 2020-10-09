Çin'de 52 yolcunun bulunduğu otobüs otoyolda seyir halindeyken alev aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çin'in Jiangsu eyaletinde bulunan Nanjing şehrinde meydana geldi. 52 yolcusu bulunduğu belirtilen bir yolcu otobüsü otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldı. Olay yerine acil durum ekipleri sevk edildi. Yolcuların otobüsten tahliye edildiği, ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edildi. Olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı belirtildi. Yangının nedeni hakkında inceleme başlatıldı.