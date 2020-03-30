Son Dakika › Dünya › Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Dünya
Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 20 yaralı
6 saat önce
Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı.
Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yerel medya, bir kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 513'e yükseldi Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti