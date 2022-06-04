Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı

04.06.2022 10:36
Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı

Çin'in Guizhou eyaletinde yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Çin'in Guizhou eyaletinde yüksek hızlı trenin raydan çıkması sonucu makinist hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı. Kazada makinist hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi. Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi.

Kazanın, dağlardan gelen çamurun raylara dolması sonucu meydana geldiği açıklandı. - GUİZHOU

YORUMLAR
500
Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı Korkulan oldu: Starlink projesi durdurulabilir! Korkulan oldu: Starlink projesi durdurulabilir!
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:37 Putin, gıda krizinin çözümü için Belarus'u işaret etti
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 10:41:18. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement