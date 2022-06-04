Ülkenin güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Guiyang kentinden kalkan D2809 sefer sayılı yüksek hızlı bir tren, yerel saatle 10.30 sıralarında Rongjiang ilçesine yakın bir bölgede raydan çıktı. Kazada makinist hayatını kaybederken, 1 görevli ve 7 yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Trendeki diğer 136 yolcu ise güvenli şekilde tahliye edildi. Trenin varış noktasının Guangzhou olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çin'de yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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