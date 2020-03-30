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Çin'de yolcu treni raydan çıktı: Yaralılar var
6 saat önce
Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı.
Çin'de yolcu treni meydana gelen heyelan nedeniyle raydan çıktı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
Jinan kentinden Guangzhou kentine giden yolcu treni, Chenzhou kenti yakınlarında raydan çıktı. Yerel medya, son günlerde yağışların tetiklediği toprak kayması nedeniyle trenin raydan çıktığını duyurdu. Yetkililer, yaralanan yolcuların hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Yaralı sayısı hakkında ise henüz açıklama yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:18 Kaynak: DHA
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