Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı - Son Dakika
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Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı

12.05.2022 06:42
Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı

Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.

Çin'in batısındaki Çongçing şehrinde yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Tibet Havayollarına ait, Çongçing-Nyingçi seferini yapan "9833" sefer sayılı uçakta, Ciangbey Uluslararası Havalimanından kalkışı sırasında, yangın çıktı.

Pistten çıkan uçaktaki 113 yolcu ve 9 mürettebat tahliye edilirken hafif yaralanan 40'tan fazla yolcu hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından havalimanındaki yolcu ve kargo seferleri normale döndü.

Kazanın sebebi araştırılıyor.

Çin'de Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında düşmüştü. Kazada uçaktaki 123 yolcu ve 9 mürettebat yaşamını yitirmişti.

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çin Halk Cumhuriyeti, Yolcu Uçağı, Çongçing, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yolcu uçağı kalkış sırasında alev aldı - Son Dakika


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