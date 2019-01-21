Çin'de Yük Gemisi Battı
11 dakika önce
Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.
Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.
Çin Merkezi Televizyonu'un (CCTV) haberine göre, Fucien eyaletinin doğu kıyısının açıklarında 13 mürettebat taşıyan bir yük gemisi sabah saatlerinde battı.
Kurtarma çalışmaları kapsamında denize atlayan gemi mürettebatından 11'i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: AA
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