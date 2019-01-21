Son Dakika Haberleri: Çin'de Yük Gemisi Battı

Çin'de Yük Gemisi Battı

11 dakika önce

Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.

Çin'de Yük Gemisi Battı, System.String[]
Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.

Çin Merkezi Televizyonu'un (CCTV) haberine göre, Fucien eyaletinin doğu kıyısının açıklarında 13 mürettebat taşıyan bir yük gemisi sabah saatlerinde battı.

Kurtarma çalışmaları kapsamında denize atlayan gemi mürettebatından 11'i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:47 Kaynak: AA

Sabah, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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