Çin'de Yük Gemisi Battı

Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.

Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.



Çin Merkezi Televizyonu'un (CCTV) haberine göre, Fucien eyaletinin doğu kıyısının açıklarında 13 mürettebat taşıyan bir yük gemisi sabah saatlerinde battı.



Kurtarma çalışmaları kapsamında denize atlayan gemi mürettebatından 11'i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın Fazıl Say Konserine Katılmasına CHP'den İlk Yorum Geldi

Eğlence Maksadıyla İş Arkadaşlarını Forkliftle Taşıyan Operatöre Yargıtay'dan Kötü Haber

TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli'de Görevlendirmek Üzere 9 Kişiyi İşe Alacak

Irak'ın Kuzeyine Yapılan Hava Harekatında, Saldırı Hazırlığındaki 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi