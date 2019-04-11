Çin'de Yük Treni Raydan Çıktı: 4 Ölü
1 saat önce
Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 2 kişinin arandığı bildirildi.
Çin
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:04 Kaynak: AA
'in orta kesiminde yer alan Henan
eyaletinde yük treninin raydan çıkması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, kayıp 2 kişinin arandığı bildirildi.
Şinhua'da yer alan habere göre, Henan eyaletinin Gongyi kentinde alüminyum cevheri taşıyan yük treni raydan çıktı.
25 vagonlu trenin 13'ünün raydan çıktığı ve bazılarının devrildiği kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 2 kişinin arandığı belirtildi.
OIay yerine arama kurtarma ekipleri ve ambulansların gönderildiği kaydedildi.
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