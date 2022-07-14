Çin'de Yüksek Sıcaklıklar İçin Yeniden Turuncu Alarm Verildi

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Perşembe günü ülkenin büyük bölümünde etkili olan sıcak hava dalgalarına karşı yeniden turuncu alarm verdi. Çin'in ulusal gözlemevi olan merkezden yapılan açıklamaya göre Perşembe gündüz saatlerinde Anhui, Jiangsu, Shanghai, Hubei, Hunan, Jiangxi, Zhejiang, Fujian, Sichuan, Chongqing ve Guizhou'nun çeşitli bölgelerinde sıcaklıkların 37 ila 39 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Bu bölgelerin bazılarında sıcaklıkların 40 santigrat dereceyi aşacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji merkezi, sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde dış mekan faaliyetlerinden kaçınılmasını tavsiye etti ve yüksek sıcaklıklara maruz kalan çalışanların, sürekli çalışma saatlerini kısaltmalarını önerdi. Çin'de kullanılan dört kademeli renk kodlu hava uyarı sisteminde kırmızı en şiddetli uyarıyı gösterirken bunu turuncu, sarı ve mavi takip ediyor.