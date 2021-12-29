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Çin'de yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakası tespit edildi

29.12.2021 07:54
Çin'de yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 151'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Diğer yerel kaynaklı vaka ise ülkenin doğusundaki Ciangsu eyaletinin merkezi Nancing şehrinde görüldü.

Ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 45 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan, son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 14'ü yurt dışı kaynaklı 15 vaka görüldüğü kaydedildi. Yurt içi kaynaklı vakaya Ciangsu eyaletinin Vuşi şehrinde rastlandı.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Son 24 saatte 151 vakanın kaydedildiği Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 961'e ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde vakaların Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı, yurt dışı kaynaklı bir vakadan yayıldığının belirlendiği bildirilmişti.

Dördüncü tur toplu testlerin uygulandığı şehirde, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve test merkezleri dışında toplu olarak bir araya gelmemeleri istendi.

Cou, Çin, Han ve Tang Handanlarına başkentlik yapmış, İpek Yolu'nun doğu ucunda yer alan tarihi kent, Çin'in en önemli turizm duraklarından biri olarak biliniyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 683 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 415 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yurt içi kaynaklı 152 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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