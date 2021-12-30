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Çin'de yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika

Çin'de yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakası kaydedildi

30.12.2021 10:13
Çin'de yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 155'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Diğer yerel kaynaklı vaka ise ülkenin doğusundaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Fangçınggang şehrinde görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 51 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 26'sı yurt dışı kaynaklı, 27 vaka görüldü. Yurt içi kaynaklı vakaya Şanghay şehrinin Pudong ilçesinde rastlandı.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Son 24 saatte 155 vakanın kaydedildiği Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1116'ya ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı, yurt dışı kaynaklı bir vakadan yayıldığının belirlendiği bildirilmişti.

Dördüncü tur toplu testlerin uygulandığı şehirde, vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve test merkezleri dışında toplu olarak bir araya gelmemeleri istendi.

Cou, Çin, Han ve Tang hanedanlarına başkentlik yapmış, İpek Yolu'nun doğu ucunda yer alan tarihi kent, Çin'in en önemli turizm duraklarından biri olarak biliniyor.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 890 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 563 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yurt içi kaynaklı 156 Kovid-19 vakası kaydedildi - Son Dakika
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