Üye Girişi
Çin'de yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakası tespit edildi

26.12.2021 06:20
Çin'de yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 157'sine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı. Eyalet merkezi Şian'da 155 ve kuzeybatısındaki Şianyang şehrinde 2 yerel vaka görüldü.

Ayrıca ülkenin güneydeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde de bir vaka tespit edildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 48 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

13 milyonluk kent karantinaya alınmıştı

Yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan beri 485 vakanın tespit edildiği Şian'da 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Üçüncü tur toplu testlerin uygulandığı 13 milyon nüfuslu şehirde önceki gün 75 yerel vaka tespit edilmişti. Vakaların Kovid-19'un Delta varyantını taşıdığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 101 bin 77 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 11 hastanın tedavisi sürüyor.

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan Erdoğan'ın "hesap verecek" çıkışına cevap         
21:27
Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek         
20:32
Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı         
20:27
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
00:07 Rıdvan Dilmen'den milli yıldıza ilginç çağrı: Türkiye'ye dönme
23:58 Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını çekebilmek için adeta yarışa girdi
23:42 İstanbul'da bir hastaneye taşla saldıran şüpheli tutuklandı
23:42 Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak
23:39 Başakşehir maçının ardından Ahmet Ağaoğlu'dan çok sert uyarı: Sakın teşebbüs etmeyin, işinizi yapın
22:58 Yılbaşında kar yağacak mı? Merak edilen soruya Meteoroji'den haritalı cevap
22:48 Futbol dünyasını üzen ölüm! Arkadaşları soyunma odası koridorunda hüngür hüngür ağladı
22:44 Minibüs kamyonun altına girdiği kazada 2 kişi feci şekilde yaşamını yitirdi
22:17 Fenerbahçe, taraftarı dinledi! Yıldız futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
21:47 Canlı yayında gerginlik! "Sormanız ayıp" diyen Hasan Ali'ye Güntekin Onay'dan olay cevap
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 06:26:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de yurt içi kaynaklı 158 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement