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Çin'de yurt içi kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de yurt içi kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edildi

20.12.2021 06:57
Çin'de yurt içi kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 24'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.

Doğudaki Cıciang eyaletinde 10, güneydeki Guangdong eyaletinde 2 ve başkent Pekin'de de 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 65 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 386 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1736 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yurt içi kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yurt içi kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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