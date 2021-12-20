Çin'de yurt içi kaynaklı 37 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 37 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 24'üne ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde rastlandı.
Doğudaki Cıciang eyaletinde 10, güneydeki Guangdong eyaletinde 2 ve başkent Pekin'de de 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 65 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 386 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1736 hastanın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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