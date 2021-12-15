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Çin'de yurt içi kaynaklı 50 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de yurt içi kaynaklı 50 Kovid-19 vakası tespit edildi

15.12.2021 10:29
Çin'de yurt içi kaynaklı 50 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 50 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 50 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 45'ine ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.

Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 3, Guangdong eyaletine 2 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 17 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

İkinci Omicron vakası

Dün ülkede ikinci kez Kovid-19 Omicron varyantını taşıyan bir vakaya rastlandığı bildirilmişti.

Ülkenin güneyindeki Goangdong eyaletinin merkezi Guangcou kentinde yurt dışından gelen hastadan alınan numunenin DNA incelemesinde Omicron varyantı tespit edilmişti. Çin'e 27 Kasım'da geldiği öğrenilen 67 yaşındaki erkek hastanın iki haftalık merkezi karantina sırasında yaptırdığı testlerin tümünün negatif olduğu, karantinanın ardından 11 Aralık'ta geldiği Guangcou kentindeki evinde bir haftalık bireysel tecrit sırasında yaptırdığı rutin testin sonucunun pozitif çıktığı kaydedilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostvana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde tespit edilen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 923 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1460 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, Guangdong, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yurt içi kaynaklı 50 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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