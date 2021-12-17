Çin'de yurt içi kaynaklı 56 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 56 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki Şensi eyaletinde 5, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 4, güneydeki Guangdong'da 2 ve batıdaki Siçuan'da bir yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 76 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1556 hastanın tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA
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