Çin'de yurt içi kaynaklı 60 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 60 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 55'ine ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandı.

Kuzeydoğudaki Heilongciang ve güneybatıdaki Yünnan eyaletlerinde ikişer ve doğudaki Cıciang eyaletinde de bir yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 34 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 99 bin 297 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1107 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlaması ve toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.