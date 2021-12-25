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Çin'de yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Çin'de yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi

25.12.2021 09:06
Çin'de yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 87 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 87 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 78'ine ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde rastlandı.

Güneydeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde 5, Yunnan eyaletinde 4 yerel kaynaklı vaka kaydedildi.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 53 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Şian'da 26 görevliye ceza

Komünist Partisi disiplin otoriteleri, vakaların yoğun görüldüğü Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrindeki salgında ihmali olduğu gerekçesiyle 26 görevliye ceza verildiğini bildirdi.

Yurt için kaynaklı ilk vakaların görüldüğü 9 Aralık'tan beri 255 vakanın tespit edildiği şehirde 23 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 871 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1881 hastanın tedavisi sürüyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Şaanşi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de yurt içi kaynaklı 87 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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