Son Dakika Haberleri: Çin'de Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlandı

Çin'de Yürüteçteki Bebek Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlandı

55 dakika önce

Çin'de yürüteçteki bebek yürüyen merdivenlerden yuvarlandı PEKİN - Çin'in Jiangsu eyaletindeki bir alışveriş merkezinde yürüteçteki bir bebek yürüyen merdivenlerden aşağı yuvarlandı.

Çin'de yürüteçteki bebek yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
PEKİN - Çin'in Jiangsu eyaletindeki bir alışveriş merkezinde yürüteçteki bir bebek yürüyen merdivenlerden aşağı yuvarlandı.
Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Sohbete dalan annesinin yanından uzaklaşan yürüteçli bebek yürüyen merdivenlere geldi. Ardından da merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Bebeğin yardımına çevredeki insanlar koştu. Annesine teslim edilen minik yaramazın küçük çaplı yaralandığı, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:46 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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