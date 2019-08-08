Son Dakika Haberleri: Çin'de zehirlenme şüphesiyle 79 işçi hastaneye kaldırıldı
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Çin'de zehirlenme şüphesiyle 79 işçi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Çin'in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin'de zehirlenme şüphesiyle 79 işçi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Çin'in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şinhua ajansının haberine göre ülkenin Ciangşi eyaletine bağlı Guişi kentinde bulunan Ciangbey kasabasında bir gıda üretim şirketinde zehirlenme vakası meydana geldi.
Şirketin 79 çalışanı karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastaların 8'inde kusma ve baş dönmesi belirtileri görülürken, diğerlerinin müşahede altında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:28 Kaynak: AA
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