Çin'de zehirlenme şüphesiyle 79 işçi hastaneye kaldırıldı

Çin'in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çin'in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şinhua ajansının haberine göre ülkenin Ciangşi eyaletine bağlı Guişi kentinde bulunan Ciangbey kasabasında bir gıda üretim şirketinde zehirlenme vakası meydana geldi.

Şirketin 79 çalışanı karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaların 8'inde kusma ve baş dönmesi belirtileri görülürken, diğerlerinin müşahede altında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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