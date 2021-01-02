Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası - Son Dakika

Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası

02.01.2021 19:20
Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası, System.String[]

Çin'de yarım milyon Uygur Türkü'nün zorunlu işçiliğinden faydalanan markalara boykot çağrısında bulunmak için harekete geçen Belçika Uygur Derneği üyesi Esma Gün, farkındalık kampanyası başlattı.

Çin'de yarım milyon Uygur Türkü'nün zorunlu işçiliğinden faydalanan markalara boykot çağrısında bulunmak için harekete geçen Belçika Uygur Derneği üyesi Esma Gün, farkındalık kampanyası başlattı. Gün, markaların dergi çekimlerini uyarlayarak çekilen fotoğraflarda, "Toplama kampında yapıldı", "Yüzde 100 Uygur malıdır", "Kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildi" şeklinde dikkat çeken cümleler kullandı.

Belçika Uygur Derneğinde aktivist olan 22 yasındaki senarist Esma Gün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türk'lerinin zorunlu işçiliğinden faydalanan markalara boykot çağrısında bulunmak için kampanya başlattı. Gün, markaların dergi çekimlerinin uyarlandığı kampanyada ürün açıklamalarına, "Toplama kampında yapıldı", "Yüzde 100 Uygur malıdır", "Kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildi" şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabında kampanyanın fotoğraflarını paylaşan Gün, "Sevdiğiniz bir mağazadan kıyafet almadan önce iki kere düşünün" dedi.

Kampanyanın amacının insanları bilinçli tüketime teşvik etmek olduğunu belirten Gün, "Markaları boykot etmekle başlayabiliriz. Sonuçta bizim verdiğimiz para ile güçlenen kişiler. Bizde para vermeyi bırakırsak çok büyük bir fark oluşturacağımızı düşünüyorum. Ben kendi başıma fark oluşturamam demeyin. Bin kişi alışkanlıklarında küçük bir değişiklik yapsa ne büyük farklar oluşturabileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Her şey küçük adımlarla başlıyor. Hep birlikte belki bu zulme son verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gün, "Bu fikirden önce Uygurların yaşadığı zulme ses olabilme için başka bir çekim daha yapmıştık ve bir fotoğrafın ne kadar çok ses çıkarabildiğini ilk o zaman anladım. İnsanlar Uygurların yaşadığı zulmü unuttu. Artık insanlar haber okumak istemiyorlar. Böyle bir çekim yaparak yaşadığımız gerçeği farklı bir şekilde anlatmak istedim" dedi.

Esma Gün, daha önce 3 farklı film festivaline isim olan Uygur Türkü bir kadın hakkında, "Bir milyon Uygur toplama kampında" isimli belgesel çekmişti.

Araştırmacı Adrian Zenz'in çalışmalarına göre yarım milyon Uygur, Çin pamuğunun yüzde 85'inin üretildiği bölgenin pamuk tarlalarında zorla çalıştırılıyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporda, dünyaca ünlü 83 markanın Uygur Türklerinin zorunlu işçiliğinden faydalandığı açıklanmıştı.

(Melike Yazır/İHA)

Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası
Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası
Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası
Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası
Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası

Çin Halk Cumhuriyeti, Belçika, Kadın, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın, evde ölü bulundu Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Ankaragücü maçı sonrası rahatsızlanan Yeni Malatyasporlu Ndayishimiye, bir anda yere yığıldı Tedbirler işe yarıyor! Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bugün koronavirüs vakası görülmedi Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü
Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti Rangers, evinde Celtic'i 1-0 mağlup etti         
19:56
Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu Genç kadın, bebeğinin yanında tabancayla vurulmuş halde bulundu         
19:33
Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum Oyuncu Burcu Biricik'ten şaşırtan itiraf: Küfür etmeyi seviyorum         
19:20
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 202 kişi vefat etti, 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu Çin aşısı için gönüllü olan doktorda, tek doz uygulamanın ardından yeterli düzeyde antikor oluştu         
17:39
2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu 2 gündür kayıp gencin cansız bedeni, kız arkadaşıyla birlikte çukura gömülü halde bulundu         
16:41
Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı Tepki çeken görüntü! Yetenek yarışmasıyla ünlenen isim, kızını çanta gibi taşıdı         
16:06
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi         
14:11
Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu         
13:06
Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı         
12:46
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 20:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei