Çin'de zorla çalıştırılan Uygur Türkleri için Belçika'da farkındalık kampanyası - Son Dakika

Çin'de yarım milyon Uygur Türkü'nün zorunlu işçiliğinden faydalanan markalara boykot çağrısında bulunmak için harekete geçen Belçika Uygur Derneği üyesi Esma Gün, farkındalık kampanyası başlattı. Gün, markaların dergi çekimlerini uyarlayarak çekilen fotoğraflarda, "Toplama kampında yapıldı", "Yüzde 100 Uygur malıdır", "Kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildi" şeklinde dikkat çeken cümleler kullandı.

Belçika Uygur Derneğinde aktivist olan 22 yasındaki senarist Esma Gün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türk'lerinin zorunlu işçiliğinden faydalanan markalara boykot çağrısında bulunmak için kampanya başlattı. Gün, markaların dergi çekimlerinin uyarlandığı kampanyada ürün açıklamalarına, "Toplama kampında yapıldı", "Yüzde 100 Uygur malıdır", "Kısırlaştırılmış bir Uygur kadın tarafından üretildi" şeklinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Sosyal medya hesabında kampanyanın fotoğraflarını paylaşan Gün, "Sevdiğiniz bir mağazadan kıyafet almadan önce iki kere düşünün" dedi.

Kampanyanın amacının insanları bilinçli tüketime teşvik etmek olduğunu belirten Gün, "Markaları boykot etmekle başlayabiliriz. Sonuçta bizim verdiğimiz para ile güçlenen kişiler. Bizde para vermeyi bırakırsak çok büyük bir fark oluşturacağımızı düşünüyorum. Ben kendi başıma fark oluşturamam demeyin. Bin kişi alışkanlıklarında küçük bir değişiklik yapsa ne büyük farklar oluşturabileceğimizi düşünebiliyor musunuz? Her şey küçük adımlarla başlıyor. Hep birlikte belki bu zulme son verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Gün, "Bu fikirden önce Uygurların yaşadığı zulme ses olabilme için başka bir çekim daha yapmıştık ve bir fotoğrafın ne kadar çok ses çıkarabildiğini ilk o zaman anladım. İnsanlar Uygurların yaşadığı zulmü unuttu. Artık insanlar haber okumak istemiyorlar. Böyle bir çekim yaparak yaşadığımız gerçeği farklı bir şekilde anlatmak istedim" dedi.

Esma Gün, daha önce 3 farklı film festivaline isim olan Uygur Türkü bir kadın hakkında, "Bir milyon Uygur toplama kampında" isimli belgesel çekmişti.

Araştırmacı Adrian Zenz'in çalışmalarına göre yarım milyon Uygur, Çin pamuğunun yüzde 85'inin üretildiği bölgenin pamuk tarlalarında zorla çalıştırılıyor. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporda, dünyaca ünlü 83 markanın Uygur Türklerinin zorunlu işçiliğinden faydalandığı açıklanmıştı.

(Melike Yazır/İHA)