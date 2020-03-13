Çin'de zorunlu karşılıklar ve yabancı şirkete vergi düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'de zorunlu karşılıklar ve yabancı şirkete vergi düşürüldü - Son Dakika Ekonomi

Çin'de zorunlu karşılıklar ve yabancı şirkete vergi düşürüldü

6 saat önce

Çin Merkez Bankası, bu yıl ikinci kez bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürerek, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine, 78.7 milyar dolara karşılık gelen 550 milyar yuan likidite sağlayacak.

Çin'de zorunlu karşılıklar ve yabancı şirkete vergi düşürüldü, System.String[]

Çin Merkez Bankası, bu yıl ikinci kez bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) düşürerek, koronavirüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine, 78.7 milyar dolara karşılık gelen 550 milyar yuan likidite sağlayacak.

Çin Merkez Bankası, internet sitesinde kapsamlı finansman hedeflerine ulaşmış bankaların zorunlu karşılık oranını 50-100 baz puan düşüreceğini açıkladı. Ticari bankaların ZK oranları, buna ek olarak 100 baz puan daha düşürülecek.

Merkez bankasının 2018 başından bu yana dokuzuncu defa yaptığı ZK indirimleri 16 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Virüsün ortaya çıkmasından bu yana para politikasını gevşeten Çin Merkez Bankası borç verme faizini düşürdü. Bankalardan da koronavirüs salgınından en çok etkilenen şirketlere ucuz kredi ve ödeme yardımı sunmalarını istedi.

Global times'ın haberine göre Çin'de ayrıca, Covid-19 salgınında etkilenen şirketleri desteklemek için alınan önlemler arasına, yabancı şirketlere yönelik gelir vergileri de yüzde 15 düşürüldü.

Habere göre, Çin hükümeti ayrıca, şirketlerin üretimde kullanacakları bazı ekipmanların ithalatında alınan vergiden muafiyet gibi bazı başka destekleri uygulama hazırlıklarını yürütüyor.


Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
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