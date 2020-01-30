Çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için... - Son Dakika

Çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için...

6 saat önce

Çin'deki 35 Türk'ü getirecek uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkmak için hazırlanıyor-2.

Çin'deki 35 Türk'ü getirecek uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkmak için hazırlanıyor-2

Çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için...

Çin Halk Cumhuriyeti, Etimesgut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:24 Kaynak: DHA
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