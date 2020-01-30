Çin'deki 35 türk'ü getirecek uçak, ankara etimesgut askeri havaalanı'ndan kalkmak için... - Son Dakika

Çin'deki 35 Türk'ü getirecek uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan kalkmak için hazırlanıyor-2

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Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek