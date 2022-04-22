Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları - Son Dakika
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Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

22.04.2022 17:49
Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

HEFEİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı seralarında, bitki yetiştirilmesinde aeroponik ve Nesnelerin İnterneti teknolojisi uygulanıyor.

HEFEİ, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı seralarında, bitki yetiştirilmesinde aeroponik ve Nesnelerin İnterneti teknolojisi uygulanıyor. Burada topraksız yetiştirilen sebzeler; nemin, sıcaklığın ve ışığın uzaktan kontrol edilebildiği ve farklı büyüme aşamalarındaki bitkilerin özel ihtiyaçlarına göre ayarlanabildiği denetimli bir ortamda büyütülüyor.

Bitkileri toprak kullanılmadan kökleri havada asılı bir şekilde özel raflarda yetiştirmek anlamına gelen aeroponik tekniğinde bitkilere gerektiğinde gübreleme solüsyonu veriliyor ve bu teknik uygun şekilde uygulandığı zaman önemli ölçüde arazi tasarrufu sağlanabiliyor ve işçilik maliyetleri azaltılabiliyor.

Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında, bitkiler toprak kullanılmadan kökleri havada asılı bir şekilde özel raflarda yetiştiriliyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Bai Bin/Xinhua)

Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında bir personel sebze fidelerini kontrol ediyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında çalışanlar, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Çin'deki Akıllı Seralarda Aeroponik Tarım Uygulamaları

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Anhui eyaletinin Hefei şehrine bağlı Feidong ilçesindeki Anhui modern aeroponik tarım bilimi ve teknolojisi örnek parkının akıllı serasında çalışan personel görülüyor, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

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Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Anhui, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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