Çin'deki Altın Ticareti Hacmi Yılın İlk Çeyreğinde Arttı - Son Dakika

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki altın ticareti hacminin ilk çeyrekte yükseldiği kaydedildi. Merkez Bankası tarafından yayınlanan raporda, Shanghai Altın Borsası'ndaki (SGE) altın ticaret hacminin ilk çeyrekte yüzde 2,6 artarak 9.579,04 tona çıktığı belirtildi. Altının borsadaki alım satım değeri, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,2 artışla 3,69 trilyon yuan (550,75 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Raporda, yüzde 99,99 ya da üstündeki saflıktaki altının Mart ayı sonunda SGE'deki fiyatının 2021 sonuna göre yüzde 5,4 arttığı ve gram başına 394,14 yuan olduğu ifade edildi. Rapor, uluslararası ons başına altın fiyatının da Mart ayı sonunda 2021 sonuna göre yüzde 8,3 artışla 1.942,15 ABD doları olduğunu not etti. Ekim 2002'de açılan Shanghai Altın Borsası altın, gümüş ve platine yönelik alım satım, takas, teslim ve kasa dairesi hizmetleri sunuyor.