Çin'deki bir firmaya saf bakır yerine kaldırım taşı gönderen 16 sanığa dava açıldı - Son Dakika

Çin'deki bir firmaya saf bakır yerine kaldırım taşı gönderen 16 sanığa dava açıldı

27.04.2021 12:17
Çin'deki bir firmaya saf bakır yerine kaldırım taşı gönderen 16 sanığa dava açıldı, System.String[]

İsviçre merkezli firmayı, saf bakır yerine kaldırım taşı göndererek dolandırdığı iddia edilen 16 sanığa otuzüçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İsviçre merkezli firmayı, saf bakır yerine kaldırım taşı göndererek dolandırdığı iddia edilen 16 sanığa otuzüçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 - 26 Haziran 2020 tarihlerinde İsviçre merkezli firma ile sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Koçyiğit'in ortak olduğu firma arasında saf bakır alım satımına ilişkin sözleşme tanzim edildiği aktarıldı.

Yapılan anlaşma neticesinde saf bakırın suçtan zarar gören İsviçre merkezli firmanın faaliyet gösterdiği Çin'in Lianyungang kentine gönderileceği belirtilen iddianamede, bunun karşılığında 36 milyon dolar ödemenin yapılacağı anlatıldı.

İddianamede, firmalar arasında anlaşmaya konu saf bakırların Tekirdağ'daki fabrika binasından yüklendiği, yüklemeler esnasında mühürleme işlemenin tamamlanarak, Ambarlı Limanı'ndan 8 ayrı sevkiyatın Lianyungang'a gönderildiği ifade edilerek, bu gönderim sonucunda da 36 milyon dolar ödemenin yapıldığı kaydedildi.

Firmaya sevkiyatın ulaştığı esnada konteynerlarda saf bakır yerine maddi değeri olmayan kaldırım taşının gönderildiğine işaret edilen iddianamede, kaldırım taşı gönderen firmanın resmi ve gayri resmi ortaklarının sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Koçyiğit olduğu belirtildi.

"Cumhuriyet tarihinde bir kişiye yönelik en yüksek miktarlı dolandırıcılık"

Dolandırıcılık eyleminin bu sanıklar tarafından tertip edildiği, sanıklardan Saime Çokyiğit'in şirketler arası haberleşmeyi sağladığı, sanık Soner Çokyiğit'in de suçtan zarar gören firma ile irtibat kurduğu ve suç işleme iradelerinde ortak hareket ettiklerine dikkati çekilen iddianamede, sanıklardan Dursun Çokyiğit ve Muammer Karaman'ın kaldırım taşı satın aldıkları, sanık Orhan Mollaoğlu'nun da talimat doğrultusunda kendi adına kayıtlı olduğu firmaya kaldırım taşı alımını fatura ettiği anlatıldı.

Diğer sanıkların eylemlerine de yer verilen iddianamede, iş bölümü yapan sanıkların bir kısmının olağandışı bir uygulama ile yüklenilen tırların bir gün sonra sevkiyatının Ambarlı Limanı'na yapılmasını sağladıkları ve mühürleri sökülen konteynerlere kaldırım taşı yükledikten sonra ikiz mühürler takıldığı kaydedildi.

Suçtan zarar gören firma vekillerinin sunduğu dilekçeler kapsamında da sanıkların benzer mahiyette farklı şahıslara yönelik aynı nitelikte eylemlerinin bulunduğu ve haklarında kovuşturma aşamasında devam eden davalarının olduğuna dikkati çekilen iddianamede, "Sanıkların birbirlerini daha önceye dayalı tanışıklıklarının bulunması, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte şirket uhdesinde gerçekleştirmelerinin yasal bir yüz kavuşturma çabasından öteye geçmediği ve cumhuriyet tarihinde bir kişiye yönelik olarak en yüksek miktarlı dolandırıcılık ve sahtecilik olayının gerçekleştirilmesinin nevi gereği bir hiyerarşik yapıyı içinde barındıracağı hususu aşikardır." değerlendirmesi yapıldı.

İstenen cezalar

İddianamede, Ambarlı Limanı'nda bulunan 2 konteynerin içindekilerin kaldırım taşı olduğuna dair tespitler ve Çin'de suçtan zarar gören firmaya gönderilen konteynerlerden çıkan kaldırım taşlarının sanıklar tarafından organize ettiklerinin anlaşıldığına yer verilerek, sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit'in bu organizasyonun hayata geçirilmesi için suç örgütü kurdukları belirtildi.

Sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un da örgüte üye oldukları aktarılan iddianamede, sanıklar Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş'in ise hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardımda bulundukları kaydedildi.

İddianameden, sanıklar Hasan Kayacıköse ve Soner Çokyiğit hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" ayrı ayrı 11 yıl 3 aydan 33 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Diğer sanıklar Saime Çokyiğit, Dursun Çokyiğit, Muammer Karaman, Orhan Mollaoğlu, Ferhat Ulusoy, Başak Yeşilbaş, Sinan Çokyiğit, Ufuk Çatalbaş, Tayfun Gıcır, Ramazan Öner ve Vedat Ulusoy'un "örgüte üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından 9 yıl üçer aydan 29 yıl üçer aya kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar Sedat Uzun, Çağrı Koçoğlu ve Bora İbiş hakkında da "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme olarak özel belgede sahtecilik" suçlarından yine aynı miktarda hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında açılan davada sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ambarlı Limanı, Dolandırıcılık, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'deki bir firmaya saf bakır yerine kaldırım taşı gönderen 16 sanığa dava açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Esra Erol'da ilginç olay! Eşi evden kaçan 72 yaşındaki adamdan şok sözler: Gelmeyecekse söylesin, benim acil evlenmem lazım Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu         
12:56
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi Tam kapanma kararı sonrası İstanbullu soluğu otogarda aldı! Bilet sistemleri kilitlendi         
11:50
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı         
11:21
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 13:12:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'deki bir firmaya saf bakır yerine kaldırım taşı gönderen 16 sanığa dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei