Çin'deki Deprem Madenlerdeki Çalışmaları Durdurdu
1 saat önce
Çin'in Sıçuan eyaletinde 2 kişinin ölümüne yol açan depremin ardından, kayı gazı şirketleri güvenlik nedeniyle çalışmalarını durdurdu.
Çin
'in Sıçuan eyaletinde 2 kişinin ölümüne yol açan depremin ardından, kayı gazı şirketleri güvenlik nedeniyle çalışmalarını durdurdu.
Sıçuan'a bağlı Rongşien ilçe yönetimi, dün meydana gelen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan deprem sonrası eyaletteki kaya gazı şirketlerinin madenlerdeki çalışmaları güvenlik nedeniyle askıya aldığını açıkladı.
İlçe yönetim, 12 kişinin de yaralandığı depremden 13 bin 260 kişinin etkilendiğini belirterek, ayrıca 9 evin yıkıldığını ve doğrudan ekonomik kaybın 14 milyon Yuanı (yaklaşık 2 milyon dolar) bulduğunu kaydetti.
Çin Deprem Ağları Merkezi, dün ilçede, art arda 4,6 ve 4,9 büyüklüğünde sarsıntılar kaydetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:39 Kaynak: AA
Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü
Eylül'ü Öldüren Sanıktan Pes Dedirten Savunma: Ben Bu Konuyu Daha Detaylı Düşüneceğim
Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovarken Katil Oldu
Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı