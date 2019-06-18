Son Dakika Haberleri: Çin'deki depremde ölü sayısı artıyor
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Çin'deki depremde ölü sayısı artıyor

37 dakika önce

Çin'de meydana gelen depremde ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Çin'deki depremde ölü sayısı artıyor, System.String[]
Çin'de meydana gelen depremde ölü sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısında yer alan Sıçuan eyaletindeki 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 12'ye, yaralı sayısı 125'e yükseldi.
Can kayıplarının çoğunun yıkılan evlerde meydana geldiği açıklanırken, depremden olumsuz etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin sevk edildiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezi, Sıçuan eyaletinin Yibin kentine bağlı Çangning ilçesinde dün yerin 16 kilometre altında 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurmuştu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıklamıştı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:25 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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