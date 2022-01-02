Çin'deki depremde yaralı sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

Çin'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde yaralananların sayısı 22'ye yükseldi.

Çin'in Yunnan eyaletinin güneybatısında bulunan Lijiang kentinde, 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremde ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralanmıştı. Yerel yetkililer, depremde yaralananların sayısının 22'ye yükseldiğini aktararak, bölgede arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Depreme kuaförde yakalanan bazı vatandaşların panikle dükkandan kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)