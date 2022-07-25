Çin'deki dev Fu, Lu ve Shou heykelleri

Çin mitolojisinde iyi şans, refah ve uzun ömrü temsil eden Fu, Lu ve Shou'nun Guangdong eyaletine bağlı Dongguan'daki dev heykelleri havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

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