Çin'deki dev Fu, Lu ve Shou heykelleri - Son Dakika
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Çin'deki dev Fu, Lu ve Shou heykelleri

25.07.2022 13:50

Çin mitolojisinde iyi şans, refah ve uzun ömrü temsil eden Fu, Lu ve Shou'nun Guangdong eyaletine bağlı Dongguan'daki dev heykelleri havadan görüntülendi.

Çin mitolojisinde iyi şans, refah ve uzun ömrü temsil eden Fu, Lu ve Shou'nun Guangdong eyaletine bağlı Dongguan'daki dev heykelleri havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangdong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki dev Fu, Lu ve Shou heykelleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'deki dev Fu, Lu ve Shou heykelleri - Son Dakika
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