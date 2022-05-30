Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı - Son Dakika
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Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı

30.05.2022 22:51
Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkedeki gümrük yetkililerinin, ülke Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmeye çalışırken, maymun çiçeği virüsünün limanlardan ülkeye girişini önlemek için çaba sarf ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkedeki gümrük yetkililerinin, ülke Kovid-19 pandemisiyle mücadele etmeye çalışırken, maymun çiçeği virüsünün limanlardan ülkeye girişini önlemek için çaba sarf ettiğini belirtti. Bu çerçevede GAC risk değerlendirmesi yapacak uzmanlar organize ederken, maymun çiçeği virüsü hakkında uyarılarda bulundu ve ülkeye gelen yolculara yönelik ateş takibi ve tıbbi tetkik de dahil olmak üzere sıkı tedbirler aldı.

GAC, gümrük yetkililerinin ülkeye gelen mal ve kemirgenlerin karantina altına alınma sürecini güçlendirmesinin yanı sıra laboratuvarların biyogüvenlik yönetimini geliştirdiğini ve testler için somut hazırlıklar yaptıklarını söyledi. GAC, ülkeye virüs giriş riskini tamamen önlemek için diğer hükümet daireleriyle de işbirliği yaptı. GAC, ülkeden giden ve ülkeye gelen yolcuların kendilerini hasta hissetmeleri veya ateş, baş ağrısı, kas ağrısı veya kızarıklık belirtileri göstermeleri halinde gümrük memurlarına kendiliklerinden bilgi vermeleri gerektiğini belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı - Son Dakika


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