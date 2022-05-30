Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı - Son Dakika
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Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı

30.05.2022 23:01
Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı

KUNMİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Baihetan hidroelektrik santralinden yapılan açıklamada, Çin'in güneybatısında bulunan santraldeki yeni elektrik üretme biriminin Pazartesi günü 72 saatlik deneme işletmesini geçtiği ve resmen faaliyete başladığı belirtildi.

KUNMİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Baihetan hidroelektrik santralinden yapılan açıklamada, Çin'in güneybatısında bulunan santraldeki yeni elektrik üretme biriminin Pazartesi günü 72 saatlik deneme işletmesini geçtiği ve resmen faaliyete başladığı belirtildi. 5 numaralı birimin işletilmesi, mega proje kapsamında inşa edilen toplam 16 elektrik üretme biriminden sekizincisinin faaliyete alınmasını simgeledi. Santralin toplam kurulu kapasitesi 16 milyon kilovat.

Yangtze Nehri'nin üst bölümündeki Jinsha Nehri üzerinde yer alan Baihetan hidroelektrik santrali, Çin'in kaynak açısından zengin batı kısmından doğudaki enerjiye aç bölgelere elektrik ulaştırarak ülkenin temiz enerji kullanımında büyük bir adımı simgeliyor. Çin Üç Boğaz Şirketi'nin Baihetan proje inşasının başındaki isim olan Wang Zhilin, hidroelektrik santralinin ilk elektrik üretim birimlerinin faaliyete alındığı geçen Haziran'dan bu yana 26,9 milyar kilovat-saatten fazla elektrik ürettiğini söyledi. Hidroelektrik santrali, tam olarak faaliyete geçtiğinde her yıl yaklaşık 75 milyon kişinin yıllık elektrik tüketimine yetecek seviyede, ortalama 62,4 milyar kilovat-saatten fazla elektrik üretecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Enerji, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Dev Hidroelektrik Santralinin Yeni Güç Ünitesi Faaliyete Alındı - Son Dakika


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