Çin'deki doğal taş fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'deki doğal taş fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Ekonomi

Çin'deki doğal taş fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Çin'de 16-19 Mart'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın, bu ülkede ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Çin'deki doğal taş fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Çin'de 16-19 Mart'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın, bu ülkede ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Maden Platformundan yapılan açıklamaya göre, korumacılığa dayalı dünya ticaret savaşları ve dünya ekonomilerindeki durgunluğun, Çin'i olumsuz etkilediği belirtildi.

Çin'in, koronavirüs ve devamındaki bazı gelişmelere bağlı mal alımını sıfırladığına dikkati çekilen açıklamada, 16-19 Mart'ta yapılması planlanan dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri kabul edilen Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın da bu sebepten 6-9 Haziran'a ertelendiği kaydedildi.

Öte yandan Ege Maden İhracatçıları Birliğinin, fuarın ertelenmesi sonrası kriz masası kurduğu bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Xiamen Fuarı'nda 150 doğal taş firması stant açmaya hazırlanıyordu. Yine binlerce iş insanı Çin'e gitmek için uçak ve otel rezervasyonları yaptırmıştı. Oluşan durum nedeniyle firmaların uçak biletlerinin ve otel rezervasyonlarının yeni tarihe göre güncellenmesi için harekete geçildi. Firmalarımızın mağdur olmamaları için gayret sarfediliyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:38 Kaynak: AA
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