Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Çin'deki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Dünya Atletizm Birliği, 13-15 Mart'ta Çin'in Nanjing kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'deki koronavirüs salgınının endişe verici düzeyde olması gerekçesiyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, şampiyonanın planlandığı gibi Nanjing'de düzenleneceği ve kesin tarihin alınacak ortak kararın ardından duyurulacağı ifade edildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi
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