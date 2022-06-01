Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret

01.06.2022 00:11
Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret

FUZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang, "Ejderha Teknesi Köyü" olarak biliniyor.

FUZHOU, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang, "Ejderha Teknesi Köyü" olarak biliniyor. 700 yıldan uzun süredir ejderha teknesi üretimi geleneğini sürdüren köyde, her sene 200'den fazla el yapımı ahşap tekne zanaatkarlar tarafından dikkatle inşa ediliyor ve buradan çıkıp ülkenin ve dünyanın dört bir yanına satılıyor.

Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang köyünde bir ejderha teknesi için hazırlanan yeni oyulmuş vernikli ejderha kafası, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang köyündeki Fanghegang ejderha teknesi fabrikasında yeni yapılmış bir ejderha teknesinin üzerine geleneksel desenleri çizen ressam Pan Shujian ve eşi, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret

Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'nun Minhou ilçesindeki Nantong kasabasına bağlı Fangzhuang köyünde bir ejderha teknesi için ejderha kafası oyan zanaatkar Fang Xiaoshui, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Jiang Kehong/Xinhua)

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çin, Laos'taki Demiryolu Yeniden Yerleşim Projesi Kapsamında Köylülerin Yeni Evlerini Teslim Etti Çin, Laos'taki Demiryolu Yeniden Yerleşim Projesi Kapsamında Köylülerin Yeni Evlerini Teslim Etti Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr Wef Temsilcisi: Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güçlüklerle Mücadele İçin Zamanında Yapılmış Bir Eylem Çağr
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
00:08 Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
21:43 Cem Yılmaz'dan şarkılı "Bebek sahili" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 00:17:15. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'deki Ejderha Teknesi Köyü'ne Bir Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement