Çin'de ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli hastalık" nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkenin Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün dün itibarıyla 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirdi.

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölen 6 kişinin Vuhan kentinden olduğu kaydedildi.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün Pekin'de yaşadığı ifade edildi.

Bu arada virüsten etkilenenler ile temasa geçen 1739 kişi hastanelerde müşahede altına alındı. Bunlardan 817'si taburcu edildi, 922'sinin müşahedesi ise sürüyor.

Çin'de dün insandan insana bulaştığı açıklanan virüs, ülkede 25 Ocak itibarıyla başlayacak Bahar Bayramı dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi için de risk oluşturuyor.

Bahar Bayramı için Pekin'den yola çıkan çok sayıda kişinin eczanelerden temin ettikleri tıbbi maskeleri taktıkları gözlendi.

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.

"Çin, virüse karşı bölgesel ve küresel iş birliğine hazır"



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında "yeni tip koronavirüsün" ortaya çıkmasından bu yana Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ve ilgili ülkelerin salgın konusunda bilgilendirildiğini ifade etti.

Ülkesinin tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürmeye, iş birliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini belirten Gıng, "Çin, tüm taraflarla el birliğiyle salgına karşı koymaya, bölgesel ve küresel sağlık güvenliğini korumaya hazır." dedi.

Yeni koronavirüs insandan insana bulaşabiliyor

Ulusal Sağlık Komisyonunca salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zhong Nanshan, dün yaptığı açıklamada, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtmişti.



Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zhong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etmişti.



Virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Çin'de "gizemli hastalık"



Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.



Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.



Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü de belirtmişti.



Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.