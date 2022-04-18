Çin'deki Hava ve Su Kalitesi 2021'de Arttı - Son Dakika
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Çin'deki Hava ve Su Kalitesi 2021'de Arttı

18.04.2022 20:33
Çin'deki Hava ve Su Kalitesi 2021'de Arttı

2021'deki çevre koşulları ve çevre koruma hedeflerine ulaşılmasına dair bir resmi rapora göre, Çin'deki çevre koşulları geçen yıl daha da iyileşti.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin değerlendirmesine Pazartesi günü sunulan raporda, geçen yıl il düzeyi veya üzerindeki kentlerde hava kalitesinin iyi olduğu günlerin oranının bir önceki seneye göre yüzde 0,5 puan artarak yüzde 87,5 olduğu kaydedildi. Rapora göre, sağlığı tehdit eden ince partikül maddelerin (PM2,5) ortalama yoğunluğu bir önceki seneye göre yüzde 9,1 azalarak metreküp başına ortalama 30 mikrograma düştü. Raporda, ülkenin beş kademeli su kalitesi sistemine göre Sınıf ya da üzerinde olan yüzey suyu oranının da bir önceki seneye göre 1,5 yüzde puan arttığı ve yüzde 84,9'a yükseldiği ifade edildi. Öte yandan, en düşük seviye olan V. Sınıf'ın altındaki yüzey sularının oranı yüzde 1,2'de kalmaya devam etti.

Raporda, yüksek düzeyde kirli havayı ortadan kaldırmak, ozon kirliliği ile dizel kamyonların yarattığı kirliliği kontrol etmek, Yangtze Nehri ve Sarı Nehir'i korumak, kilit önemdeki deniz hayatı alanlarında kapsamlı rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirmek ve kanalizasyon çıkışlarını haritalamak ile çevre kirliliğine yol açan maddelerin salınımını kontrol etmek için daha fazla çaba gösterileceği aktarıldı.

Çin'deki Hava ve Su Kalitesi 2021'de Arttı

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Münir Karaloğlu, Pazartesi, Nisan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'deki Hava ve Su Kalitesi 2021'de Arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'deki Hava ve Su Kalitesi 2021'de Arttı - Son Dakika
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