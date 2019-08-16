Çin'deki heyelanda ölü sayısı 7'ye çıktı

Çin'in Chongqing şehrinde Çarşamba sabaha karşı meydana gelen heyelan sonucunda iki evin çamur ve kayaların altında kalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'in Chongqing şehrinde Çarşamba sabaha karşı meydana gelen heyelan sonucunda iki evin çamur ve kayaların altında kalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.



Çin'in Chongqing şehrinin Chengkou ilçesine bağlı Siwan köyünde Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev, çamur ve düşen kayaların altında kalmıştı. Çamurla kaplanan evlerde mahsur kalan insanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yerel yönetim yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldiğini bildirdi.



Heyelandan sonra kurulan yerel kurtarma merkezine göre arama kurtarma çalışmalarına yakındaki köyden insanlar da dahil 130 kişi katıldı. - PEKİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı

Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kızın ağabeyleri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

Feci olay! Çekicinin halatı koptu, yaşlı adam aracının altında kalarak can verdi