Son Dakika Haberleri: Çin'deki heyelanda ölü sayısı 7'ye çıktı
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Çin'deki heyelanda ölü sayısı 7'ye çıktı

11 dakika önce

Çin'in Chongqing şehrinde Çarşamba sabaha karşı meydana gelen heyelan sonucunda iki evin çamur ve kayaların altında kalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'deki heyelanda ölü sayısı 7'ye çıktı, System.String[]
Çin'in Chongqing şehrinde Çarşamba sabaha karşı meydana gelen heyelan sonucunda iki evin çamur ve kayaların altında kalmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'in Chongqing şehrinin Chengkou ilçesine bağlı Siwan köyünde Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen heyelan nedeniyle iki ev, çamur ve düşen kayaların altında kalmıştı. Çamurla kaplanan evlerde mahsur kalan insanlar için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Yerel yönetim yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldiğini bildirdi.

Heyelandan sonra kurulan yerel kurtarma merkezine göre arama kurtarma çalışmalarına yakındaki köyden insanlar da dahil 130 kişi katıldı. - PEKİN
Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
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