Son Dakika Haberleri: Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi
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Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

1 saat önce

Çin'in güneybatısında meydana gelen 2 heyelanda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya yükseldi, System.String[]
Çin'in güneybatısında meydana gelen 2 heyelanda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.
Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentindeki Liupanşui kasabasında salı gecesi meydana gelen heyelanda, hayatını kaybedenlerin sayısı 11'den 15'e çıktı.
Kasabada, 21 ev toprak altında kalırken, kurtarılan 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Toprak altında kaldığı sanılan 30 kişiye halen ulaşılamadı, 800 kişilik arama kurtarma ekipleri kasabadaki çalışmalarını sürdürüyor.
Diğer yandan Guicou'ya bağlı Hıcang beldesine bağlı bir köyde yol yapım çalışmaları alanında meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, toprak altında kalan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Toprak kaymalarına şiddetli yağışların neden olduğu belirtiliyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:57 Kaynak: AA
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