CHONGQİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı Doğal Koruma Alanı, ülkenin en iyi korunan, yaprak dökmeyen geniş yapraklı subtropikal orman ekosistemlerinden biri. Burası, yeşil kalkınma hedeflerinin tutturulmasının iyi bir örneği. Yerel yetkililer, son dört yıldır çevre korumasını iyileştirmek ve turizm sektörünü teşvik etmek için çaba gösteriyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü - Son Dakika

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