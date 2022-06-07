Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü - Son Dakika
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Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

07.06.2022 15:13
Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

CHONGQİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı Doğal Koruma Alanı, ülkenin en iyi korunan, yaprak dökmeyen geniş yapraklı subtropikal orman ekosistemlerinden biri. Burası, yeşil kalkınma hedeflerinin tutturulmasının iyi bir örneği.

CHONGQİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı Doğal Koruma Alanı, ülkenin en iyi korunan, yaprak dökmeyen geniş yapraklı subtropikal orman ekosistemlerinden biri. Burası, yeşil kalkınma hedeflerinin tutturulmasının iyi bir örneği. Yerel yetkililer, son dört yıldır çevre korumasını iyileştirmek ve turizm sektörünü teşvik etmek için çaba gösteriyor.

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü - Son Dakika

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