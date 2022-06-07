Çin'deki Jinyun Dağı'nın Kuşbakışı Görünümü

CHONGQİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı Doğal Koruma Alanı, ülkenin en iyi korunan, yaprak dökmeyen geniş yapraklı subtropikal orman ekosistemlerinden biri. Burası, yeşil kalkınma hedeflerinin tutturulmasının iyi bir örneği. Yerel yetkililer, son dört yıldır çevre korumasını iyileştirmek ve turizm sektörünü teşvik etmek için çaba gösteriyor.
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
4 Haziran 2022 tarihli havadan çekilen fotoğrafta Çin'in güneybatısındaki Chongqing'de bulunan Jinyun Dağı'ndan yansıyan manzara görülüyor. (Fotoğraf: Wang Quanchao/Xinhua)
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