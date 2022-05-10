Çin'deki kamplarda tutulanların serbest bırakılması için BM'ye çağrı - Son Dakika
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Çin'deki kamplarda tutulanların serbest bırakılması için BM'ye çağrı

10.05.2022 15:09
Çin'deki kamplarda tutulanların serbest bırakılması için BM'ye çağrı

Aileleri Çin'deki kamplarda tutulanların Türkiye'de yaşayan yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine çağrıda bulunarak, tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

Aileleri Çin'deki kamplarda tutulanların Türkiye'de yaşayan yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşları, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine çağrıda bulunarak, tutuklananların serbest bırakılmasını istedi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜRDER), İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) temsilcileri ile Çin toplama kamplarında tutulanların Türkiye'de yaşayan yakınları katıldı.

Kamplarda kalanların yakınları adına konuşan avukat Gülden Sönmez, Doğu Türkistan'da yaşayan halkın dinleri ve etnik kökenleri nedeniyle toplu bir yıkım ve yok edilmeyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Özellikle 2017'den beri Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Kazak ve Uygurlara karşı sistematik ve şiddetli bir kampanya başlattığını ifade eden Sönmez, "Doğu Türkistan'daki Çin toplama kampları 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi kamplarından bu yana dini bir azınlığı hedef alan en büyük saldırı özelliğini taşıyor. Biz mağdur müvekkillerimiz adına bir dizi hukuk mücadelesi gerçekleştiriyoruz. Mücadelemize hiç pes etmeden devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya ise Çin Halk Cumhuriyeti tarafından keyfi olarak Uygur Türklerine karşı gizli alıkoyma, toplama kampları, karakol ve cezaevlerinde işkence, kötü ve zalimane muamele, zorla kaybettirme, hürriyeti tahdit, işkence ve tecavüz olaylarının arttığını savundu.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubuna, Çin tarafından gerçekleştirilen bu haksız eylemlerle ilgili başvuru yaptıklarını dile getiren Kaya, kamplardaki tutsakların salıverilmesi için BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine çağrıda bulunduklarını dile getirdi.

Kaya, "Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz ağır imtihanlar veriyor. Müslümanlar ve insanlık olarak sınanmaktayız." ifadelerini kullandı.

Salonda, kamplarında tutulanların fotoğraflarını taşıyan yakınları, İngilizce hazırlanan "Ailelerimizi geri istiyoruz" dövizleri açtı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'deki kamplarda tutulanların serbest bırakılması için BM'ye çağrı - Son Dakika


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