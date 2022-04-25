Çin'deki Kanton Fuarı Rekor Sayıda Deniz Aşırı Alıcı Çekti - Son Dakika
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Çin'deki Kanton Fuarı Rekor Sayıda Deniz Aşırı Alıcı Çekti

25.04.2022 23:10
Çin'deki Kanton Fuarı Rekor Sayıda Deniz Aşırı Alıcı Çekti

GUANGZHOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın yeni sona eren 131. oturumu için kayıt yaptıran denizaşırı alıcıların sayısı rekor seviyeye ulaştı.

GUANGZHOU, 25 Nisan (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın yeni sona eren 131. oturumu için kayıt yaptıran denizaşırı alıcıların sayısı rekor seviyeye ulaştı. Oturuma, 228 ülke ve bölgeden 536.000 kişi katıldı. Geleneksel olarak düzenlenen ticaret fuarı, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 15-24 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak yapıldı. Fuar Sözcüsü Xu Bing, 131. oturum için kayıt yaptıran denizaşırı alıcıların sayısının, 129. ve 130. oturumlara kıyasla sırasıyla yüzde 48 ve yüzde 41,8 oranında artış kaydettiğini vurguladı. Xu, bunların 298.100'ünün, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkelerinden geldiğini ve toplam alıcıların yüzde 55'inden fazlasını oluşturduğunu, 150.800'ünün ise Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasına taraf ülkelerinden olup, toplam alıcıların yüzde 28'inden fazlasına tekabül ettiğini belirtti.

951.500 yeni ürün de dahil olmak üzere 3 milyondan fazla sergi çevrimiçi olarak düzenlenirken, yeni bir rekora imza atıldı. Çevrimiçi sergi salonunu son on gün içinde 6,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti. Toplam 210.500 elektronik kartvizit fuar katılımcıları tarafından çıkarıldı ve yaklaşık 100.000 çevrimiçi sohbet denizaşırı alıcılar tarafından yapıldı. Rakamlar, Çin pazarının sürdürülebilir potansiyeli açısından çekici olmaya devam ettiğini gösterdi. Xu, "Çevrimiçi Kanton Fuarı sistemi, karmaşık ve ağır olan ekonomik ve ticari duruma rağmen, bu yıl daha istikrarlı ve verimli şekilde çalışarak, fuara katılanlar tarafından geniş övgü toplayan daha iyi hizmetler sağladı" dedi.

Sözcü, "Etkinlik, yüksek kalitede ticari kalkınmanın desteklenmesi, sanayi ve arz zincirlerinin istikrarının korunması ve dünya ekonomisinin toparlanmasının desteklenmesine olumlu katkılar sağladı" diye konuştu. Fuar, 1957'den beri, küresel ticareti kolaylaştırmak amacıyla Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde yılda iki kez düzenleniyor. Fuar, geçen yıl sonbahar aylarında ilk kez hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak yapıldı.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'deki Kanton Fuarı Rekor Sayıda Deniz Aşırı Alıcı Çekti - Son Dakika


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