Çin'deki korona virüsü salgınında günlük ölüm oranları düşüyor - Son Dakika
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Çin'deki korona virüsü salgınında günlük ölüm oranları düşüyor

6 saat önce

Korona virüsü salgınında günlük ölüm oranlarında önemli düşüşün görüldüğü Çin'de 14 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin'deki korona virüsü salgınında günlük ölüm oranları düşüyor, System.String[]

Korona virüsü salgınında günlük ölüm oranlarında önemli düşüşün görüldüğü Çin'de 14 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Çin'de yılın ilk iki ayına dair açıklanan verilere göre korona salgınını ekonomide ağır etkilere yol açtı.


Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni korona virüsü (Covid-19) salgının 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada Çin anakarasında dün 16 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 80 bin 860'a ulaştığını açıkladı. Yeni vakalardan 12'sinin Çin'e ülke dışından geldiği aktarılırken, ülke genelindeki bu tür vakaların sayısı 123'e çıktı.


Çin anakarasında şu ana kadar Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 213'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, dün ayrıca 838 kişinin hastanelerden taburcu edildiğini ülkede şu ana kadar taburcu edilen hasta sayısının ise 67 bin 749'a ulaştığını açıkladı. Durumu ağır olan hastaların sayısının da 3 bin 32'ye gerilediği belirtildi.


Çin'de ekonomik veriler en düşük seviyede


Önce Bahar Bayramı, daha sonra da salgın nedeniyle üretim faaliyetlerinin önemli ölçüde durduğu Çin'de, ocak ve şubat aylarında sanayi üretimi yüzde 13,5 geriledi. Söz konusu oran, iki ayın verilerinin ortalaması olarak hesaplandı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, salgın nedeniyle ocak ayı verilerini açıklamamış, ilk iki ayın verilerinin birlikte açıklanacağını duyurmuştu. Tüketim için önemli bir gösterge olan perakende satışlar, ilk iki ayda yüzde 20,5 geriledi. Çin'de aynı dönemde sabit varlık yatırımlarında da yüzde 24,5 düşüş görüldü.


Çin Ulusal İstatistik Bürosu, salgının etkilerinin kısa vadeli, dışsal ve yönetilebilir olduğunu savundu. Yapılan açıklamada, Çin'in salgının etkilerini ortadan kaldırmak için daha güçlü makro politikalar uygulayacağı ve olağan ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi için iş ortamını canlandıracağı vurgulandı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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