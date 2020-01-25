Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor.



Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor.