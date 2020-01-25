Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı - Son Dakika Dünya

Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı

6 saat önce

Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor.

Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor.


Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:27 
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