Son Dakika › Dünya › Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı - Son Dakika Dünya
Çin'deki koronavirüsün Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına yayılması uyarısı
6 saat önce
Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor.
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgınının yetersiz sağlık ve temizlik koşullarına sahip Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına sıçramasından endişe ediliyor.
Uzmanlar, hızla yayılan ölümcül virüsün milyonlarca Uygur ve Müslüman azınlıklara mensup diğer kişilerin tutulduğu toplama kamplarında da akut enfeksiyon riski konusunda uyarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:27
Son Dakika Çin'de ölümcül virüsten Wuhan dâhil 10 şehir karantinada! Ölü sayısı yükseliyor Çin'de ortaya çıkan virüs Fransa'ya da sıçradı İran ve Kosova, Elazığ depremi için Türkiye'ye desteğini duyurdu Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı