Çin'deki Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi - Son Dakika
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Çin'deki Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi

7 saat önce

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99'a çıktı.

Çin'deki Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, 44 yeni vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 99'a çıktı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti, 44 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong'dan olmak üzere 3 bin 99'a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695'e yükseldi.

Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74'e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65'e çıktı.

Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde vaka sayısı 109'a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak bildirildi.

Diğer yandan Çin'e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin'de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63'e yükseldi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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